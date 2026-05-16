"Нам не нужна помощь": Трамп заявил, что отверг мирное предложение Си Цзиньпина

Президент США также добавил, что Си Цзиньпин стал для него настоящим другом. Он считает, что их мысли по иранскому конфликту сходятся. По утверждению Дональда Трампа, за два дня в Пекине между США и Китаем были заключены «фантастические торговые сделки». КНР, сказал американский лидер, якобы закажет у Штатов 200 самолетов.