"Нам не нужна помощь": Трамп заявил, что отверг мирное предложение Си Цзиньпина

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, китайский коллега в ходе переговоров предложил США помощь с разрешением иранского конфликта. Однако Дональд Трамп отверг эту инициативу. Так президент США сказал в диалоге с Fox News.
Дональд Трамп заверил, что Вашингтону не нужна ничья помощь. Он сообщил, что не просил Пекин о поддержке в ситуации с Ираном.
«Я сказал, что нам не нужна помощь», — утверждает Дональд Трамп.
Президент США также добавил, что Си Цзиньпин стал для него настоящим другом. Он считает, что их мысли по иранскому конфликту сходятся. По утверждению Дональда Трампа, за два дня в Пекине между США и Китаем были заключены «фантастические торговые сделки». КНР, сказал американский лидер, якобы закажет у Штатов 200 самолетов.