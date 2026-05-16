В Буэнос-Айресе прошел российско-аргентинский турнир по дзюдо в честь Дня Победы

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая. /ТАСС/. Российско-аргентинское первенство по дзюдо провели на арене спортивного клуба «Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.
«Мы хотим, чтобы и за рубежом, в том числе в Аргентине, читали, помнили историю и знали, что Советский Союз освободил пол-Европы и фактически спас мир от угрозы нацизма. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет для нас особое патриотическое значение», — сказал перед началом турнира посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что отношения между Аргентиной и Россией сейчас находятся не «на самом лучшем уровне». «Мы всегда готовы развивать отношения в любой области. Считаю, что вы, молодые спортсмены, тоже являетесь дипломатами, потому что способствуете сближению и лучшему взаимопониманию между народами», — обратился Феоктистов к участникам.
С приветственным словом также выступил вице-президент «Ривер Плейт» Игнасио Вильярроэль. «Для нас большая честь проводить подобные мероприятия с братской страной, которой является для нас Россия», — сказал он. Кроме того, по видеосвязи к участникам обратился директор общества «Отечество» и вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг, который пожелал собравшимся уверенности в своих силах.
В первенстве приняли участие более 50 молодых спортсменов. Они провели 20 поединков в различных возрастных категориях. Кроме того, зрителям были представлены показательные выступления с демонстрацией приемов из различных боевых искусств.