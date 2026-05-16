France: 36 стран заявили о намерении присоединиться к спецтрибуналу по Украине

36 государств сообщили о намерении присоединиться к предлагаемому специальному трибуналу по Украине. Об этом в пятницу, 15 мая, передал телеканал France 24.
— 34 европейские страны, а также Коста-Рика, Австралия и Евросоюз заявили, что присоединятся к будущему спецтрибуналу по Украине, чтобы привлечь РФ к ответственности, — сказано в статье.
Резолюция, закладывающая основу для создания трибунала, была утверждена министрами иностранных дел стран-участниц Совета Европы, уточняется в публикации.
20 апреля заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Мудра сообщила, что два десятка государства якобы поддержали создание так называемого спецтрибунала против России. Она отметила, что офис Зеленского продолжает работать над расширением списка.
В январе глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС выделил 10 миллионов евро на создание специального трибунала, который призван расследовать преступления агрессии против Украины. Она заявила, что российское руководство якобы несет прямую ответственность за боевые действия и должно понести за это заслуженное наказание.