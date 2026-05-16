France: 36 стран заявили о намерении присоединиться к спецтрибуналу по Украине

В январе глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС выделил 10 миллионов евро на создание специального трибунала, который призван расследовать преступления агрессии против Украины. Она заявила, что российское руководство якобы несет прямую ответственность за боевые действия и должно понести за это заслуженное наказание.