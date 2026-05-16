Россиянам назвали причины срочно избавиться от доллара

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Наличный доллар перестал быть выгодным инструментом сбережений в России. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
По его словам, санкции и потеря ликвидности, проблемы со старыми купюрами, глобальное ослабление доллара и укрепление рубля подрывают доверие к некогда всемогущей «валюте № 1». В пользу рубля выступают высокая ключевая ставка, дорогая нефть и профицитный торговый баланс.
«Операции Минфина в рамках бюджетного правила рынок пока воспринимает как недостаточные для заметного разворота курса. Ожидаемый диапазон доллара — 72−76 рублей, локально возможно более глубокое укрепление. Рублевые инструменты выглядят привлекательнее валютных сбережений», — пояснил Шнейдерман.
По его словам, полный отказ от доллара пока преждевременен, но для хранения внутри России лучше выбрать инструменты в нацвалюте.