Депутат Якубовский: в Госдуме летом отключат горячую воду на 10 дней

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Плановое отключение горячей воды затронет в том числе здание Госдумы на Охотном Ряду, поскольку в этом вопросе нет делений на «обычные» и «особые» здания. Об этом ТАСС рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).
«Плановые отключения горячей воды летом — вещь неприятная, но технически необходимая. И здесь нет деления на обычные дома и особые здания. Простой пример: по утвержденному графику горячую воду в здании Государственной думы на Охотном Ряду в этом году отключат с 9 по 19 июня, на 10 дней», — сказал депутат.
По его словам, сети нужно проверять, испытывать и ремонтировать везде, и делать это тогда, когда это приносит меньше всего неудобств жителям, поскольку «инженерные сети не смотрят на статус здания и его собственника». Депутат при этом подчеркнул, что у таких работ есть понятные ориентиры по срокам, в Москве плановые отключения, как правило, укладываются в 10 дней по конкретному адресу.
«В теплое время года коммунальные службы проводят опрессовку теплосетей, проверяют тепловые пункты, оборудование, участки трубопроводов. Это нужно сделать до начала отопительного сезона. Иначе слабые места проявятся зимой, когда авария на сетях уже означает не просто бытовое неудобство, а риск оставить людей без тепла», — отметил парламентарий.