Британский премьер Кир Стармер может добровольно уйти в отставку. На его место, как пишет The Daily Telegraph, претендует мэр Манчестера Эндрю Мюррей Бернем. Кир Стармер может передать занимаемый пост ему, утверждают журналисты.
По версии газеты, Эндрю Мюррей Бернем действительно может претендовать на пост премьера. Для этого ему необходимо сначала попасть в британский парламент.
Последние местные выборы закончились неудачно для Кира Стармера. Как отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, премьеру Британии следует уйти в отставку после разгромного поражения лейбористов. Он подчеркнул, что Кир Стармер не получает поддержку от жителей. Он потерпел сокрушительное поражение, а его партия показала худшие результаты в истории. Глава РФПИ напомнил, что лейбористы ожидаемо потеряли свыше сотни мест.