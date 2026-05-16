Финляндия узнала о приближающихся дронах ВСУ от Эстонии и Латвии: предупреждений от Киева не было

Финские власти не получают от Киева информации о приближающихся к границам государства дронах. Предупреждения поступают только от стран НАТО, сообщает телерадиокомпания Yle.
По ее сведениям, Киев также не дает информации о беспилотниках и другим государствам альянса. Страны Прибалтики вынуждены самостоятельно уведомлять Хельсинки об угрозах.
«Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — утверждается в материале.
Финский профессор Туомас Малинен призвал премьера страны Петтери Орпо прекратить поддержку Киева. Он забил тревогу после очередных сообщений о появлении дрона над государством. По мнению профессора, Киев вскоре начнет считать Хельсинки врагом.