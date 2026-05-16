Умер известный по роли в «Шерлоке Холмсе» актер Дэвид Берк

Дэвид Берк начал карьеру в 1960-х годах как театральный актер. Первый фильм с его участием вышел в 1963 году. Господин Берк сыграл роль доктора Ватсона в сериалах «Шерлок Холмс» 1964 года и «Приключения Шерлока Холмса» 1984 года. Он также снялся в сериалах «Тихо, тихо», «Мушкетеры» и «Рейли, ас шпионажа», где исполнил роль Иосифа Сталина.