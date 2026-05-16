Умерла актриса из фильма «Возвращение Мухтара» Наталия Киндинова

Наталия Киндинова родилась 16 января 1939 года в Москве. После окончания Щепкинского училища она служила в Рижском театре русской драмы, потом в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, в театре на Малой Бронной, в Московском ТЮЗе. С 1995-го артистка преподавала в ВТУ имени М. С. Щепкина.