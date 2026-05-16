Онищенко обвинил персонал лайнера Ambition во вспышке гастроэнтерита

Академик РАН считает, что надо уволить тех, кто отвечает за организацию питания.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вспышка гастроэнтерита произошла на круизном лайнере Ambition из-за персонала, ответственного за питание. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Просто надо выгнать с работы тех, кто отвечает за организацию питания. Может быть, в том числе и главного шеф-повара. Потому что это просто несоблюдение санитарных требований как к сырью пищевому, так и к технологиям приготовления», — сказал Онищенко.

Он отметил, что в целом риски для здоровья на круизных лайнерах и на земле одинаковые.

В мае 2026 года круизный лайнер Ambition прибыл в Бордо с Шетландских островов, он делал остановки в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте. Порядка 1,7 тыс. человек были изолированы после того, как находившийся на борту мужчина умер от гастроэнтерита, вызванного норовирусом. По распоряжению префектуры пассажирам и членам экипажа было запрещено покидать судно до тех пор, пока результаты не будут получены. После получения результатов и подтверждения вспышки гастроэнтерита этот запрет был снят. Такие меры были вызваны обеспокоенностью из-за хантавируса, вспышка которого произошла на другом лайнере — MV Hondius.