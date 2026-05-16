США и Израиль хотят возобновить операцию против Ирана, будут искать подземелья с ядерными объектами

NYT: США и Израиль хотят возобновить операцию против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты и Израиль ведут подготовку к возобновлению операции против Ирана. Об этом информирует издание The New York Times (NYT).

Сообщается, что Вашингтон и Тель-Авив рассматривают усиление интенсивности атак на военную инфраструктуру Ирана. Также предполагается, что специальные подразделения выдвинутся на поиск материалов с иранских подземных ядерных объектов, сказано в публикации.

При этом NYT ссылается на ряд источников из числа должностных лиц на Ближнем Востоке.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен заключить сделку с Вашингтоном, в противном случае исламской республике грозит уничтожение. В интервью Fox News он отметил, что это «лишь вопрос времени».

Ранее американист Кошкин пришёл к выводу, что Трамп не будет продолжать войну в Иране, несмотря на намеки.

В то же время Трамп заявил, что Си Цзиньпин предложил США помочь с конфликтом в Иране, однако это предложение было отвергнуто американским лидером.

