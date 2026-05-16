Эксперт рассказал, кто может единовременно забрать пенсионные накопления

Он уточнил, что прожиточный минимум пенсионера в 2026 году увеличился до 16 288 рублей, поэтому для получения средств разово размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен быть не более 1 628,8 рублей. По словам Балынина, гражданин получит все свои накопления единовременно, если их сумма меньше или равна 439 776 рублям. Например, при балансе в 85 тысяч рублей вся эта сумма будет выплачена сразу.