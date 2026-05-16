Минпросвещения решило усилить контроль за проведением школьных олимпиад

Всероссийская олимпиада школьников 2025—2026 учебного года завершилась в мае. По словам Сергея Кравцова, до финала олимпиады по математике в среднем доходит один из 6,3 тыс. участников, по русскому языку — один из 6,5 тыс. Победа в олимпиаде дает право на зачисление в университет по профильному направлению без учета баллов ЕГЭ.