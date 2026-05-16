С двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой в РФ взыскивают долги по кредитам

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности по кредитам с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, уехавшей из России. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.
Приставам поступили материалы о кредитной задолженности Исинбаевой из суда Волгограда. В них указано, что она не уплатила в установленный срок кредит. На основании этих материалов 13 мая в отношении Исинбаевой было открыто исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7 187 рублей.
Исинбаевой 43 года, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды — в помещении.
Согласно открытым данным, спортсменка живет на острове Тенерифе.