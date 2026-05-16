Умер сыгравший Ватсона в «Шерлоке Холмсе» актёр Дэвид Бёрк

Дэвид Бёрк родился в 1934 году в Ливерпуле. В 1960 году он окончил Королевскую академию драматического искусства. После выпуска актёр начал выступать на сцене. Он работал в Бристольском театре «Олд Вик» и Королевском театре «Лицеум». Бёрк также играл в составе Королевской шекспировской компании и Национального театра. У актёра остались жена Анна Калдер-Маршалл и сын Том Бёрк.