Врач предупредила об опасности диких лис и ежей

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Контактировать с дикими животными в лесу, в том числе с ежами и лисами, не стоит из-за риска заражения бешенством, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«В дикой природе не стоит контактировать ни с какими животными. Любое животное в лесу может быть потенциальным источником бешенства. И ежи, и еноты, и особенно лисы, которых любят люди прикармливать», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что домашние животные могут стать источником бешенства опосредованно — если их заразило больное животное.