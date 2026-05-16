Россиянам посоветовали срочно избавляться от долларов: на это есть четыре причины

Россиянам стоит задуматься об избавлении от долларов. Причины этого назвал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
В настоящее время идёт глобальное ослабление доллара и укрепление рубля, что подрывает доверие к американской валюте, сказал Шнейдерман в интервью агентству «Прайм». Также он назвал санкции, потерю ликвидности и проблемы со старыми купюрами среди причин, которые должны побудить россиян избавиться от долларов.
«Рублевые инструменты выглядят привлекательнее валютных сбережений», — сказал эксперт, добавив, что полностью отказываться от доллара преждевременно, но для хранения внутри РФ предпочтительнее выбирать инструменты в национальной валюте.
Напомним, в пятницу 15 мая Росстат огласил данные об инфляции за апрель, и они оказались почти нулевыми. Если быть точным, то цены за месяц выросли всего на 0,14%.
Также в ЦБ сообщили, что международные резервы России за неделю выросли до 771 млрд долларов.