Тегеран выдвинул главное требование Вашингтону для установления мира: вот что хочет получить Иран

Посол Ирана Санеи: Тегеран потребовал от США установления мира в Ливане.

Источник: Комсомольская правда

Иранская сторона направила Вашингтону мирный план для продолжения переговоров. Главным требованием Тегерана выступает установление безопасности на Ближнем Востоке. В том числе, исламская республика хочет добиться мира в Ливане. Так пункты плана прокомментировал иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что без исполнения этого условия мир не наступит. Кроме данного пункта, Тегеран просит разморозить свои средства в банках ряда стран. Посол также отметил, что Иран желает окончания «морского пиратства» и блокады США.

«Мы потребовали обеспечения мира и безопасности во всех странах, включая Ливан», — резюмировал Алиреза Санеи.

США полностью отвергли предложенный Тегераном 14-пунктный план по урегулированию конфликта. Иран уже получил соответствующий ответ из Вашингтона.

