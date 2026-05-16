Тегеран выдвинул главное требование Вашингтону для установления мира: вот что хочет получить Иран

Иранская сторона направила Вашингтону мирный план для продолжения переговоров. Главным требованием Тегерана выступает установление безопасности на Ближнем Востоке. В том числе, исламская республика хочет добиться мира в Ливане. Так пункты плана прокомментировал иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи в беседе с ТАСС.
«Мы потребовали обеспечения мира и безопасности во всех странах, включая Ливан», — резюмировал Алиреза Санеи.
США полностью отвергли предложенный Тегераном 14-пунктный план по урегулированию конфликта. Иран уже получил соответствующий ответ из Вашингтона.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.