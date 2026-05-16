Спасатели рассказали, как защитить собаку от клещей в лесу

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обязательное использование противоклещевого ошейника и репеллентов позволит обеспечить защиту вашей собаке от клещей во время прогулки в лесу, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».

«Голодные членистоногие обычно подстерегают своих “кормильцев” в траве и на кустарниках, а также в затененных и влажных местах, расположенных возле леса. Поэтому обязательно используйте для прогулки с питомцем репелленты для отпугивания клещей и специальный противоклещевой ошейник», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время прогулки с собакой в лесу следует как можно чаще осматривать своего питомца. После возвращения домой необходимо еще раз тщательно осмотреть животное.

«При укусе клеща не паникуйте, аккуратно извлеките паразита и сразу обратитесь к врачу, положив клеща в баночку с перфорацией», — заключил представитель ведомства.