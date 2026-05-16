Ботаник предупредила об опасности приметы про пятилистник сирени

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Есть пятилистные цветы сирени в надежде получить «пятерку» на экзамене бесполезно и опасно для здоровья, поскольку на растении скапливаются пыль и вредные металлы, заявила РИА Новости заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова.
«Следовать традиции школьников и студентов, которые перед экзаменами съедают цветок сирени с пятью лепестками, совершенно бессмысленно. Лучше потратить время, используемое для поиска этих цветочков, на дополнительное чтение учебников», — рассказала агентству ботаник.
По ее словам, несмотря на то что в цветках сирени содержится опасное для людей вещество сирингин, способное вызвать аритмию, поедание пятилепесткового соцветия к отравлению не приведет.
«Летальная доза сирингина достаточно большая, и от двух-трех цветочков ничего плохого не произойдет. Однако все, что растет в городе, в рот брать категорически нельзя. Потому что на растениях оседают пыль и тяжелые металлы, другие антропогенные загрязнители», — сказала Хрынова, отметив, что именно такие химические вещества представляют наибольшую опасность.
Она добавила, что «растения и так объедают вредители — зачем еще и людям им уподобляться».