Глава Белого дома Дональд Трамп посетил Китай. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и после встречи назвал его другом. Визит Дональда Трампа в Пекин доказывает упадок мирового лидерства США, считает Strategic Culture.
Издание сообщает, что Китай уже имеет солидное преимущество перед Америкой. Теперь США не способны оказывать разного типа давление на Пекин, пишет автор.
«Мы вступили в новую историческую эпоху. Американская властность и высокомерие больше недопустимы», — подводит итог издание.
Дональд Трамп во время встречи с Си Цзиньпином сделал ему множество комплиментов. The New York Post назвала президента США «королем джунглей». Китайские дипломаты при этом не уступили в лести Дональду Трампу. Его встретили с почетным караулом, кортежем и красной дорожкой.