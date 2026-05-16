В США за связи с картелями задержали двоих мексиканских экс-чиновников

Правоохранительные органы США задержали двоих бывших высокопоставленных чиновников мексиканского штата Синалоа по обвинению в причастности к деятельности наркокартелей, сообщила газета El Universal.
По информации журналистов, один из них, бывший министр общественной безопасности штата региона Мерида Санчес, был пойман в американском штате Аризона. Он уже предстал перед судом.
Напомним, ранее министерство юстиции США предъявило обвинения Роче и другим чиновникам мексиканского штата в причастности к контрабанде наркотиков и покровительстве группировке «Лос-Чапитос» (фракция картеля «Синалоа»). В ведомстве считают, что указанные лица способствовали ввозу запрещённых веществ на американскую территорию.
После предъявления обвинений Роча решил временно покинуть пост. При этом губернатор мексиканского штата отверг все подозрения против себя.