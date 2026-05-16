В США за связи с картелями задержали двоих мексиканских экс-чиновников

В США задержали экс-министров мексиканского штата Синалоа Мериду Санчеса и Энрике Диаса, обвиняемых в причастности к наркоторговле.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы США задержали двоих бывших высокопоставленных чиновников мексиканского штата Синалоа по обвинению в причастности к деятельности наркокартелей, сообщила газета El Universal.

По информации журналистов, один из них, бывший министр общественной безопасности штата региона Мерида Санчес, был пойман в американском штате Аризона. Он уже предстал перед судом.

Второй фигурант, экс-глава минфина Энрике Диас Вега, сам сдался властям США. В публикации также уточняется, что в рамках расследования Служба финансовой разведки Мексики заморозила банковские счета губернатора Синалоа Рубена Роче Мойю и его членов его семьи.

Напомним, ранее министерство юстиции США предъявило обвинения Роче и другим чиновникам мексиканского штата в причастности к контрабанде наркотиков и покровительстве группировке «Лос-Чапитос» (фракция картеля «Синалоа»). В ведомстве считают, что указанные лица способствовали ввозу запрещённых веществ на американскую территорию.

После предъявления обвинений Роча решил временно покинуть пост. При этом губернатор мексиканского штата отверг все подозрения против себя.

