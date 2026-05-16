Правительство РФ назвало факторы риска преждевременного старения

Россияне находятся в группе риска по преждевременному старению, если в их образе жизни присутствуют определённые факторы. Они перечислены в методических рекомендациях, утверждённых правительством РФ, пишет РИА Новости.
Среди факторов риска — курение. Речь идёт как о выкуривании одной или более сигареты в день, так и об использовании электронных сигарет один или более раз в неделю. Рискуют преждевременно активировать механизмы старения в своём организме россияне, страдающие ожирением или просто имеющие лишний вес, а также те, кто потребляет алкоголь. Ещё одним фактором является нерациональное питание. Таковой считается диета, при которой человек употребляет меньше 400 граммов овощей и фруктов и более пяти граммов соли ежедневно. Также к факторам риска относится низкая физическая активность.
Ранее профессор Погожева рассказала, что жители Сибири и Урала чаще других страдают от ожирения.
Тем временем глава Минздрава Мурашко информировал, что в РФ потребление алкоголя на душу населения составляет 8,06 литра.
Напомним, четыре региона РФ стали самыми трезвыми в апреле 2026 года. Речь идёт о республиках Северного Кавказа, Ставропольском крае, Туве и Москве.