LBC: умер сыгравший доктора Ватсона актер Дэвид Берк

Британский актер Дэвид Берк скончался в возрасте 92 лет.

Источник: Аргументы и факты

Британский актер Дэвид Берк, получивший известность благодаря роли доктора Ватсона в сериале «Приключения Шерлока Холмса», скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает LBC.

Сообщается, что он ушел из жизни 10 мая, однако причины смерти не раскрываются.

Берк родился в Ливерпуле в 1934 году и получил профессиональное образование в Королевской академии драматического искусства. За годы карьеры он проявил себя как разноплановый актер, успешно работая в театре, на телевидении и радио.

Помимо роли Ватсона, он запомнился зрителям участием в сериале «Рейли: король шпионов», где воплотил образ Иосифа Сталина, а также выступлением в постановке «Король Лир» на сцене Национального театра Великобритании.

Ранее сообщалось, что скончался российский актер театра и кино Олег Погорелец, известный по сериалу «Жена олигарха». Он умер в реанимации, не приходя в сознание из-за оторвавшегося тромба.