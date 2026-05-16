Взорван командный пункт ВСУ и НАТО в Одессе: главная новость СВО 16 мая

ВС РФ нанесли ряд ударов по объектам украинского ВПК в Одессе и области. Целями дронов и ракет стали склады с дронами и БЭКами, а также командный пункт ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

О серии прилетов «Гераней» и ракет по объектам ВСУ в Одессе и области сообщили военные Telegram-каналы. В Сети появились кадры, зафиксировавшие мощные взрывы после ударов.

Комментируя главную новость СВО от 16 мая, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ВС РФ наносили удары по выявленным складам в безэкипажными катерами и дронами, военной техникой и вооружением.

«В Одессе и области находятся склады, где они хранят технику, полученную от НАТО. Это безэкипажные катера, это беспилотники. Думаю, что удары были нанесены по складам, технике, вооружению и боеприпасам, которые готовили к отправке на передовую, а также по портовым причалам», — сказал он aif.ru.

По данным пророссийского подполья, баллистическая ракета «Искандер-М» поразила цель в районе города Южный. Военный эксперт объяснил, что ее целью мог стать пункт принятия решений ВСУ.

«Это могло быть инфраструктурное предприятие, бывший командный пункт одесского военного округа времён Советского Союза, где сейчас располагались командные пункты ВСУ, а также находились наёмники, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины», — уточнил он.

Матвийчук также уточнил, что в Сумской и Харьковской областях ВС РФ нанесли удары по объектам украинского ВПК. Целями могли стать цеха по производству дронов и склады с готовой продукцией, авиационные и танкоремонтный заводы.

