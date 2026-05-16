В Москве пройдут бесплатные экскурсии по знаковым объектам 16 и 26 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новый маршрут бесплатных экскурсий в рамках цикла «Капитальная Москва» станет доступен жителям и гостям столицы 16 и 26 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
«Продолжаем цикл бесплатных авторских экскурсий по знаковым объектам столицы и приглашаем прогуляться по заключительному весеннему маршруту вместе с экскурсоводом, известным блогером-историком Даниилом Давыдовым. Пешеходные экскурсии пройдут в рамках цикла “Капитальная Москва” под названием “От поэтического слога до сталинского ампира”, — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что майский маршрут включает доходный дом М. П. Кочубея на улице Красная Пресня, где снимал жилые комнаты молодой поэт Владимир Маяковский с матерью и сестрами. Следующими на пути экскурсантов станут здания в неоклассическом стиле и неоклассицизме на улице Малая Грузинская. Кроме того, экскурсионная группа познакомится с не так давно отреставрированным домом на улице Большая Грузинская, в котором жил известный композитор Георгий Свиридов.
«Экскурсии пройдут 16 мая в 11:00 и 26 мая в 19:00. Обращаем ваше внимание, что снова одна из экскурсий будет проходить в вечернее время! Желающим необходимо подойти в указанное время к месту старта. Даниил Давыдов будет ждать всех желающих у дома № 36 с. 1 на ул. Красная Пресня», — заключили в фонде.