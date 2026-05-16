В Москве пройдут бесплатные экскурсии по знаковым объектам 16 и 26 мая

Он уточнил, что майский маршрут включает доходный дом М. П. Кочубея на улице Красная Пресня, где снимал жилые комнаты молодой поэт Владимир Маяковский с матерью и сестрами. Следующими на пути экскурсантов станут здания в неоклассическом стиле и неоклассицизме на улице Малая Грузинская. Кроме того, экскурсионная группа познакомится с не так давно отреставрированным домом на улице Большая Грузинская, в котором жил известный композитор Георгий Свиридов.