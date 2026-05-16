Порядка 500 детей и женщин погибли от ударов США и Израиля в Иране: какой итог "Эпической ярости"

За время проведения США операции «Эпическая ярость» в Иране погибли 220 детей и 260 женщин. Американские и израильские военные поразили свыше 125 тысяч невоенных объектов на территории исламской республики. Так проинформировал иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи, цитирует ТАСС.
Он рассказал, что с 28 февраля целями США стали порядка 24 тысяч объектов в исламской республике. Повреждения получили жилые дома, магазины и инфраструктура.
«Погибли 220 детей, в том числе 17 — младше пяти лет. Убиты 259 женщин», — привел данные Алиреза Санеи.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь пригрозил Тегерану. Он уведомил, что американцы смогут уничтожить критическую инфраструктуру Ирана «за два дня». Дональд Трамп заверил, что США способны вывести из строя все мосты и электросети в исламской республике.