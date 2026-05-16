Порядка 500 детей и женщин погибли от ударов США и Израиля в Иране: какой итог "Эпической ярости"

За время проведения США операции «Эпическая ярость» в Иране погибли 220 детей и 260 женщин. Американские и израильские военные поразили свыше 125 тысяч невоенных объектов на территории исламской республики. Так проинформировал иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи, цитирует ТАСС.