Китайские учёные впервые серийно клонировали высокопродуктивных молочных коз

В Китае произвели серийное клонирование коз высокопродуктивной молочной породы. Об этом информирует агентство Синьхуа.
Речь идёт о шести козлятах, которые появились на свет 11 мая. Сообщается, что после нескольких дней наблюдений животные находятся в хорошем состоянии. Проект осуществлён учёными Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства в провинции Шэньси.
«Это первый случай в Китае, когда удалось осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз, что знаменует собой выход Китая на передовые мировые позиции в области биоселекции молочных коз», — сказано в публикации.
