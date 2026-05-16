Китайские учёные впервые серийно клонировали высокопродуктивных молочных коз

В Китае 11 мая родились шесть клонированных высокомолочных коз.

Источник: Комсомольская правда

В Китае произвели серийное клонирование коз высокопродуктивной молочной породы. Об этом информирует агентство Синьхуа.

Речь идёт о шести козлятах, которые появились на свет 11 мая. Сообщается, что после нескольких дней наблюдений животные находятся в хорошем состоянии. Проект осуществлён учёными Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства в провинции Шэньси.

«Это первый случай в Китае, когда удалось осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз, что знаменует собой выход Китая на передовые мировые позиции в области биоселекции молочных коз», — сказано в публикации.

