В Минпросвещения предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ

Мошенники перед ЕГЭ предлагают ученикам зарегистрироваться на экзамен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Злоумышленники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на экзамены пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.

В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.

«При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.