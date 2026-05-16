В Минпросвещения предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Злоумышленники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на экзамены пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.
В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.
«При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.