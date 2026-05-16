Эксперт Романов рассказал, можно ли на ЕГЭ использовать аргументы из аниме

Доводы, относящиеся к жанрам японской мультипликации, комиксов, фанфиков и видеоигр запрещены при написании сочинения по русскому языку, сообщил профессор кафедры русского языка и литературы ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. При написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку выпускникам запрещено приводить аргументы, относящиеся к жанрам аниме, комиксов, фанфиков и видеоигр. Вместе с ними нежелательна и иноязычная лексика из этих сфер. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы ТГПУ им. Л. Н. Толстого Дмитрий Романов.

«В сочинении действует запрет на использование аргументов, относящихся к жанрам аниме, комиксов, фанфиков, видеоигр. Соответственно и иноязычные слова из них нежелательны», — сказал Романов.

Ранее эксперт пояснил, что само по себе иностранное слово (например, «прайс» вместо «цена») не повлечет снижения баллов — такого критерия в оценке ЕГЭ нет. Однако уместность такой лексики крайне сомнительна, и выпускникам рекомендуется во всех случаях, когда это возможно, выбирать русские эквиваленты.