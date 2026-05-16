Эксперт Романов рассказал, можно ли на ЕГЭ использовать аргументы из аниме

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. При написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку выпускникам запрещено приводить аргументы, относящиеся к жанрам аниме, комиксов, фанфиков и видеоигр. Вместе с ними нежелательна и иноязычная лексика из этих сфер. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы ТГПУ им. Л. Н. Толстого Дмитрий Романов.