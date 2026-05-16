"Он его не получит": Мадьяр не намерен одобрять выделение выходного пособия для Орбана

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан может не получить выходное пособие в размере 107 тысяч евро. Этому активно препятствует нынешний глава правительства страны Петер Мадьяр. Он сообщил в соцсети, что не желает выделять Виктору Орбану пособие.
Петер Мадьяр напомнил, что прошлые власти Венгрии утвердили закон о начислении выходных средств. Документ гласит, что трудящемуся 16 лет на посту премьера государства Виктору Орбану полагается пособие «в размере 38 801 013 форинтов». Нынешнее руководство страны с этим не согласно.
«Он его не получит», — заявил Петер Мадьяр.
Политик считает, что Виктор Орбан якобы виновен в «разграблении страны». По его утверждению, махинации зафиксированы в последние годы правления экс-премьера Венгрии.
Стоит подчеркнуть, что сам Виктор Орбан уже публично отказался от выходного пособия. Члены бывшего правительства Венгрии выразили согласие с таким решением. Средства планируют направить в детский дом на территории Закарпатья. Там долгое время проживает венгерское национальное меньшинство.
Премьер Венгрии также издал указ об отмене режима ЧС. Он действовал на территории страны несколько лет. Петер Мадьяр заявил, что в Венгрии заканчивается режим чрезвычайного положения. Он обосновал решение отсутствием в стране войны.
Премьер-министр Венгрии, кроме того, без объяснения причин отказался переезжать в государственную резиденцию. Ранее там жил Виктор Орбан. Петер Мадьяр не сообщил, что повлияло на принятие такого решения. Он только проинформировал, что не собирается жить в госрезиденции.
Петер Мадьяр, помимо прочего, выдвинул жесткое требование к действующей в стране власти. Он считает, что президент Венгрии Тамаш Шуйок обязан незамедлительно сложить полномочия и уйти в отставку. Премьер призвал не мешать «демократическому обновлению» государства. Он потребовал от президента Венгрии уйти в отставку не позднее 31 мая. Петер Мадьяр обвинил Тамаша Шуйока в якобы неоказании препятствования злоупотреблениям полномочиями в разных сферах государственного управления.