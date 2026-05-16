Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке туров

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке туров, стоит не поддаваться на фразы «горящие путевки» и «осталось мало мест», не переводить деньги на карты физлиц и обязательно проверять места отдыха через официальные ресурсы, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.