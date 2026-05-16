Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке туров

РИА Новости: переводить деньги за туры лучше через официальные ресурсы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке туров, стоит не поддаваться на фразы «горящие путевки» и «осталось мало мест», не переводить деньги на карты физлиц и обязательно проверять места отдыха через официальные ресурсы, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«В первую очередь нельзя спешить: фразы “горящая путевка” и “осталось мало мест” — сигнал опасности», — сказала юрист.

Она добавила, что также необходимо проверять выбранные организации для отдыха через официальные ресурсы. Так, например, санатории можно посмотреть в реестре Росаккредитации, а туроператоров в реестре Минэкономразвития.

Кроме того, Браун отметила, что нельзя переводить деньги за путевки на карты физлиц — оплата должна производиться по реквизитам юридического лица и при наличии письменного договора.

Также юрист уточнила, что необходимо осторожно относится к QR-кодам и ссылкам — сканировать их и переходить по ним нужно только через официальные приложения.