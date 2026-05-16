Мирошник заявил, что тела убитых ВСУ мирных жителей достают из могилы в ЛНР

Тела убитых военными ВСУ мирных жителей продолжили доставать из могилы в лесу в Северодонецке в ЛНР. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
В настоящее время по инициативе следственных органов и волонтеров проходит эксгумация тел рядом с городом, уточнил он.
— На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий, — цитирует его РИА Новости.
Мирошник добавил, что причины гибели людей выясняются.
В октября 2025 года руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин сообщил, что еще 500 тел мирных жителей могут находиться в массовом захоронении в Северодонецке. По его словам, военные хоронили людей оперативно — причиной стали активные боевые действия, из-за которых повышались риски.
15 мая Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины пытают российских военнопленных методами афганской и иракской военных кампаний. По его словам, новые методы пыток появляются с приходом иностранных инструкторов.