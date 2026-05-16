Оружие Судного дня заряжено для Киева и НАТО: суперракета РФ вызвала панику

Юрий Кнутов назвал «Посейдон» оружием Судного дня и объяснил, почему против Украины его применение нецелесообразно. Военный эксперт обозначил цели.

Источник: Аргументы и факты

Глубоководный беспилотный аппарат «Посейдон», способный вызывать разрушительные цунами, относится к категории стратегического оружия, и его применение в рамках конфликта на Украине абсолютно избыточно и нецелесообразно с военной точки зрения. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя возможные сценарии задействования новейшей российской системы.

Ранее издание Asia Times сообщила, что если Россия развернёт новейшую ядерную торпеду «Посейдон» на борту подводной лодки «Хабаровск», это приведёт к кардинальному изменению расстановки сил в глобальной подводной обороне.

Кнутов, говоря о потенциале подводного ядерного беспилотника, подчеркнул, что данный вид вооружения создавался исключительно как средство сдерживания ведущих ядерных держав и гарантированного ответного удара.

«Я думаю, что против Украины это оружие применяться не будет. “Посейдон” — это оружие Судного дня. Оно разработано для применения против противника, который обладает ядерным арсеналом либо угрожает его применить. В первую очередь речь идёт о США, Великобритании и Франции. Россия будет использовать его исключительно в качестве ответной меры на применение ядерного оружия против нашей страны или на прямую угрозу такого применения», — объяснил эксперт.

Кнутов также очертил иные критические обстоятельства, при которых Москва теоретически могла бы прибегнуть к использованию «Посейдона». По его словам, пусковым механизмом могла бы стать агрессия, ставящая под вопрос само существование российского государства. В качестве характерного примера он привел гипотетическую попытку силового захвата Калининградской области силами Североатлантического альянса.

«Если блок НАТО решится захватить Калининградскую область или предпримет иные действия, которые будут напрямую угрожать существованию нашей страны, то доктрина допускает применение такого оружия. Что же касается украинского направления, на мой взгляд, применение подобного средства нецелесообразно в военном отношении. Существуют другие средства, которые способны нанести противнику крайне ощутимый ущерб, но при этом не повлекут столь тяжёлых и несоразмерных последствий», — резюмировал Юрий Кнутов.

Ранее Кнутов рассказал, что российский «Посейдон» способен не только уничтожать авианосные ударные группы, но и стирать с лица земли прибрежные города потенциального противника, вызывая катастрофические цунами.

