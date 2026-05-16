В РФ хотят привлечь детей к разработке повышающих финансовую и цифровую грамотность игр

В России могут привлечь детей и подростков к созданию игр по обучению цифровой грамотности. Речь идёт о настольных и компьютерных играх, а также о приложениях и онлайн-симуляторов управления финансами. С соответствующим предложением выступил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«К разработке игр и приложений можно привлекать детей и подростков, для них это яркий пример того, как правильно строит свой карьерный трек», — сказал Машаров.
По мнению эксперта, российское общество в целом и подростки в частности нуждаются в ликбезе по цифровой грамотности.
Ранее в Общественной палате предложили повышать финансовую и цифровую грамотность российских подростков через рилсы в соцсетях и мессенджерах. Напомним, рилсами называются короткие видео.
Ранее Владимир Путин поручил утвердить концепцию повышения цифровой грамотности. Президент поручил обратить внимание на цифровую грамотность россиян всех возрастов.
Тем временем, чтобы облегчить путь ветеранов к счастливому цифровому будущему, филиалы фонда «Защитники Отечества» совместно с Центром опережающей профподготовки в разных регионах страны привлекают их к бесплатному обучению компьютерной грамотности.