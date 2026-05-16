Скончался исследователь Куликова поля Андрей Наумов

Археолог Андрей Наумов, занимавшийся изучением древнерусских памятников Куликова поля, скончался в возрасте 60 лет.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель директора по научной работе Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», лауреат Государственной премии РФ, премии им. И. Е. Забелина Андрей Наумов ушёл из жизни в 60 лет, сообщили в пресс-службе этого учреждения.

Его не стало 15 мая. В сообщении отмечается, что Наумов занимался изучением древнерусских памятников Куликова поля, истории Куликовской битвы и Ивановского канала Петра Первого. Кроме того, при создании музея-заповедника он возглавлял Тульскую археологическую экспедицию.

Изучению Куликова поля археолог посвятил свыше 35 лет.

«Под его руководством были исследованы более 200 археологических памятников и получены данные о расселении, хозяйстве и ремеслах древнерусского населения XIII-XIV веков», — уточнили в музее-заповеднике.

Также Наумов на протяжении почти 30 лет являлся организатором международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Помимо этого, он активно участвовал в развитии российского военно-исторического движения и был одним из его ведущих деятелей.

Напомним, 12 мая сообщалось, что скончалась учёный секретарь Государственного Эрмитажа Мариям Дандамаева, которая работала на этой должности с 2003 года. Ей было 69 лет.