Скончался исследователь Куликова поля Андрей Наумов

Заместитель директора по научной работе Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», лауреат Государственной премии РФ, премии им. И. Е. Забелина Андрей Наумов ушёл из жизни в 60 лет, сообщили в пресс-службе этого учреждения.
Его не стало 15 мая. В сообщении отмечается, что Наумов занимался изучением древнерусских памятников Куликова поля, истории Куликовской битвы и Ивановского канала Петра Первого. Кроме того, при создании музея-заповедника он возглавлял Тульскую археологическую экспедицию.
Изучению Куликова поля археолог посвятил свыше 35 лет.
«Под его руководством были исследованы более 200 археологических памятников и получены данные о расселении, хозяйстве и ремеслах древнерусского населения XIII-XIV веков», — уточнили в музее-заповеднике.
Также Наумов на протяжении почти 30 лет являлся организатором международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Помимо этого, он активно участвовал в развитии российского военно-исторического движения и был одним из его ведущих деятелей.
