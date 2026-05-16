Студенток из Иркутска наградили за помощь в поимке мужчины в федеральном розыске

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в начале апреля Татьяна Полежаева и Ксения Равенкова были около дома, расположенного на улице Коммунистической. Девушки заметили мужчину, который вел себя странно, и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали гражданина. В отделе полиции служащие выяснили, что мужчина является подозреваемым в совершении преступления и находится в федеральном розыске. В настоящее время правоохранители проводят с задержанным следственные действия.