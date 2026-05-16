Студенток из Иркутска наградили за помощь в поимке мужчины в федеральном розыске

IrkutskMedia, 16 мая. В Иркутске 15 мая полицейские наградили двух студенток за проявленную бдительность. Девушкам вручили благодарности и цветы за помощь в поимке мужчины, который находился в федеральном розыске.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в начале апреля Татьяна Полежаева и Ксения Равенкова были около дома, расположенного на улице Коммунистической. Девушки заметили мужчину, который вел себя странно, и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали гражданина. В отделе полиции служащие выяснили, что мужчина является подозреваемым в совершении преступления и находится в федеральном розыске. В настоящее время правоохранители проводят с задержанным следственные действия.
Генерал-майор полиции Сергей Тринцуков поблагодарил студенток за проявленную бдительность и подчеркнул, что их действия — это пример правильного воспитания и гражданской ответственности.
Ранее агентство сообщало, что в Усть-Илимске начальник межмуниципального отдела полковник полиции Игорь Каленюк лично поблагодарил местную жительницу и вручил ей благодарственное письмо за проявленную бдительность. В дежурную часть полиции обратилась местная жительница и сообщила, что в Центральной аптеке у банкомата стояла женщина и разговаривала по телефону. Посетительница пыталась сделать денежный перевод. Заявительница предположила, что сибирячка общается с мошенниками.