В Россию приехали более 2,7 тыс. граждан США с начала года

Так, с января по март 2026 года в РФ въехали 2 743 гражданина США, почти половина из них (1 027) с целью туризма. Еще 861 американец приехал в Россию с частной целью, 540 — деловой. 201 гражданин США указали работу целью визита в Россию, 21 — учебу. 87 человек приехали как обслуживающий персонал, а шесть проехали транзитом. Граждане США пользовались авиационным транспортом (2 562) и автомобильным (85).