В Россию приехали более 2,7 тыс. граждан США с начала года

Это почти на 190 больше, чем в 2025 году.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Более 2 740 граждан США приехали в Россию в первом квартале 2026 года, что почти на 190 больше, чем годом ранее. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, с января по март 2026 года в РФ въехали 2 743 гражданина США, почти половина из них (1 027) с целью туризма. Еще 861 американец приехал в Россию с частной целью, 540 — деловой. 201 гражданин США указали работу целью визита в Россию, 21 — учебу. 87 человек приехали как обслуживающий персонал, а шесть проехали транзитом. Граждане США пользовались авиационным транспортом (2 562) и автомобильным (85).

По сравнению с 2025 годом, число въехавших в РФ за три месяца граждан США выросло. Так, с января по март 2025 года в Россию прибыли 2 556 американцев. Туризм при этом также был основной целью визита в Россию.

Для граждан США въезд в РФ возможен только при наличии визы, которая оформляется по приглашению. С 30 июня 2025 года обязателен персональный QR-код, оформляемый через RuID. Прямых авиарейсов нет, требуется пересадка.

