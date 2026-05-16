Европе грозит дефицит лекарств из-за конфликта в Иране и блокады Ормуза

Европа в вопросах поставок веществ для фармацевтической промышленности на 80% зависит от Китая и Индии. Цепочки поставок нарушены из-за замедления авиационных маршрутов на Ближнем Востоке и в Азии. Логистические компании перестраивают графики. Грузы идут дольше обычного. Это создаёт давление на производителей лекарств.