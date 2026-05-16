Садовод Туманов сказал, где в доме опасно для здоровья ставить букет сирени

В мае многие спешат принести домой охапки цветущей сирени, однако специалисты призывают к умеренности. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов объяснил, что любовь к роскошным букетам может обернуться проблемами со здоровьем и угрозой для домашних растений.
По словам эксперта, главная опасность кроется в высокой концентрации аромата в закрытом пространстве, а не только в пыльце.
«Любое высокоароматное растение, будь то ландыши, гиацинты или сирень, хорошо прежде всего на улице. В комнате, в принципе, веточка-другая на большое помещение — это нормально. Но если поставить огромный букет, слишком резкий и сильный запах может навредить», — заявил Андрей Туманов.
Он подчеркнул, что аллергическую реакцию способен вызвать не только сам запах, но и пыльца, которая является одним из сильнейших аллергенов. Помимо медицинского аспекта, существует и агротехнический риск: вместе с уличными ветками в дом проникают вредители.
«Если вы огородник или любитель комнатных цветов, имейте в виду: паутинный клещ, тля, трипсы, щитовки — всё это приносится с улицы с букетами. Вы могли и не заметить яйца или пару особей на ветке. Букет постоял, и вредители перебежали на вашу рассаду или фиалки. Погубить растения можно очень быстро, а бороться с насекомыми в комнате сложно: химикатами “бабахать” нельзя — и себе дороже, и правила безопасности запрещают», — предупредил Туманов.
Если желание украсить дом пересиливает, председатель союза садоводов советует строго соблюдать «карантинный режим». Лучшее место для сирени — не спальня и не угол с рассадой.
«Если уж приносите букеты, ставьте их в карантинную зону. Освободите от комнатных цветов кухню — тащите туда. Там человек не спит ночью, пусть букет стоит и пахнет, и проблем с вредителями на других растениях не будет», — рекомендовал специалист.
Кроме того, Андрей Туманов развеял популярное заблуждение, что сирень нужно срезать в бутонах, чтобы она распустилась дома: «Она очень мало стоит в воде и, в отличие от тюльпанов, не распускается дальше, если собрана в полуроспуске. Так и останется кривенькой, не доходя до полной красоты».
Ранее заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова предупредила, что букет сирени в доме или квартире может стать причиной головной боли и других проблем со здоровьем.