Ворота на Партизанской закрыли на ремонт

Омские ворота, расположенные на улице Партизанская, огородили металлическим забором и закрыли на ремонт, оставив небольшой участок тротуара для пешеходов.
В паспорте объекта, размещенном на ограждении, указано, что здесь проходит ремонт объекта. Начались работы 12 мая, планируется их завершить до 15 июля 2026 года.
Заказчик работ — администрация Центрального округа. Подрядчик — компания «Строй Индустрия».
Напомним, закрыта сейчас для посетителей и Омская крепость, в историческом центре города идёт реконструкция.