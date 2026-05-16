Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ворота на Партизанской закрыли на ремонт

Работы планируется завершить в середине лета.

Источник: Om1 Омск

Омские ворота, расположенные на улице Партизанская, огородили металлическим забором и закрыли на ремонт, оставив небольшой участок тротуара для пешеходов.

В паспорте объекта, размещенном на ограждении, указано, что здесь проходит ремонт объекта. Начались работы 12 мая, планируется их завершить до 15 июля 2026 года.

Заказчик работ — администрация Центрального округа. Подрядчик — компания «Строй Индустрия».

Напомним, закрыта сейчас для посетителей и Омская крепость, в историческом центре города идёт реконструкция.