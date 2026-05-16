Операция «Грузовик»: каждый второй большегруз в Приморье после проверки уехал со штрафом

В крае усилили надзор за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Источник: PrimaMedia.ru

Больше половины автомобилей, проверенных полицией в рамках операции «Грузовик», получили протоколы об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба краевого УМВД. На данный момент было остановлено 161 транспортное средство, и 97 водителей уехали оштрафованными.

«Основными видами нарушений стали управление транспортным средством без технического осмотра и тахографа, при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, правил перевозки грузов», — отмечают в полиции.

В ходе профилактического мероприятия проверено 161 транспортное средство, в отношении водителей составлено 97 административных материалов. Кроме того, возбуждено 8 административных дел в отношении должностных лиц и 1 — в отношении юридического лица.

В ведомстве рассказали, что сотрудниками Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением был усилен контроль за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, в том числе, за соблюдением ими правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, режима труда и отдыха, техническим состоянием транспортных средств, наличием в полном объеме оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика, и других транспортных документов.