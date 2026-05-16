Суперторпеда РФ долетит до Лондона и Парижа: главная новость СВО 16 мая

Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой является оружием гарантированного ответного удара, способным не только уничтожать авианосные группы противника, но и стирать с лица земли прибрежные мегаполисы. О тактико-технических характеристиках и стратегической роли уникальной системы в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее издание Asia Times сообщило, что если Россия развернёт новейшую ядерную торпеду «Посейдон» на борту подводной лодки «Хабаровск», это приведёт к кардинальному изменению расстановки сил в глобальной подводной обороне.
По словам специалиста, аналогов «Посейдона» в мире нет. Благодаря компактному атомному реактору аппарат обладает неограниченной дальностью и уникальной скоростью, которая на финальном участке траектории может возрастать почти до 150 км/ч. Однако истинная угроза заключается в колоссальной мощности боевой части.
«Аппарат может двигаться с достаточно большой скоростью, причём на подходе к цели эта скорость способна увеличиваться почти до 150 километров в час за счёт эффекта аккретации. Боевая часть может быть разной, но, по западным оценкам, её мощность способна достигать двух мегатонн. Это очень мощный боеприпас», — пояснил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что подводный взрыв подобной силы порождает катастрофические цунами. Для таких городов, как Лондон или Париж, расположенных в устьях рек, гигантская волна несет тотальные разрушения, поднимаясь вверх по руслу на десятки километров. Особый апокалиптический эффект, по словам Кнутова, достигается залповым пуском нескольких торпед, когда волны накладываются друг на друга.
Несмотря на запредельную разрушительную мощь, применять «Посейдон» в рамках конфликта на Украине военный эксперт считает абсолютно нецелесообразным. Это оружие создавалось исключительно как средство сдерживания ядерных держав.
«Я думаю, что против Украины это оружие применяться не будет. “Посейдон” — это оружие Судного дня. Оно разработано для применения против противника, который обладает ядерным арсеналом либо угрожает его применить. В первую очередь речь идёт о США, Великобритании и Франции», — заявил Кнутов.
По его словам, Москва может прибегнуть к использованию этого аргумента лишь в ответ на прямую угрозу существованию государства. Гипотетическим поводом могла бы стать, например, попытка силового захвата Калининградской области силами НАТО. Что касается украинского направления, Кнутов резюмировал, что существуют иные, более соразмерные средства для нанесения критического ущерба.