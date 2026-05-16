Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Хрипченко объяснила, зачем спрашивают о причине ухода с прошлой работы

Директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии уточнила, что работодатель таким образом пытается узнать, как кандидат выстраивает отношения и какой у него уровень конфликтности.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Работодатель спрашивает о причине ухода с прошлой работы, чтобы узнать, как человек выстраивает отношения, какой у него уровень конфликтности. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

«Вопрос о причинах ухода с предыдущего места работы — один из самых чувствительных. Его задача — понять, как кандидат выстраивает отношения, как он завершает профессиональные этапы и как говорит о прошлом опыте», — сказала Хрипченко.

Она добавила, что таким образом проверяется уровень конфликтности, способность к рефлексии и умение видеть свою зону роста.

По словам эксперта, важно избегать негативных и оценочных характеристик бывших работодателей или руководителей. Корректный ответ лучше сформулировать через фокус на будущем: стремление к развитию, расширению задач, поиску новых вызовов. Даже в случае вынужденного ухода формулировка должна оставаться нейтральной и профессиональной, добавила Хрипченко.