Курсантский бал Дальрыбвтуза соберёт гостей 16 мая в клубе «Паллада»

Традицией бала стал выбор короля и королевы, которых назовут жюри и почётные гости вечера.

Источник: пресс-служба ДальРыбвтуза

Во Владивостоке в субботу, 16 мая, в 17 часов в студенческом клубе «Паллада» (Луговая, 52А) начнётся традиционный Курсантский бал Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. На вечер приглашены курсанты и студенты владивостокских вузов, а также старшеклассники городских школ. Как сообщила пресс-служба Дальрыбвтуза, мероприятие остаётся открытым городским событием с живой музыкой, классическими танцами и конкурсом на короля и королеву бала.

Современная история курсантского бала в «Палладе» началась совсем недавно, в 2019 году устроили первое такое собрание курсантов и студентов. Затем последовала пауза из‑за пандемии. Только в марте 2023 года университет вновь позвал молодёжь на паркет. Тогда в вальсе сошлись курсанты Дальрыбвтуза, МГУ имени Г. И. Невельского, Владивостокского филиала Российской таможенной академии и Дальневосточного юридического института.

В 2024 году бал закрепился в формате большого городского события. По данным пресс-службы вуза, в студклубе «Паллада» тогда собралось более 200 гостей и около 70 пар участников из десяти высших учебных заведений. В тот год бал шёл в три отделения. В каждом из них было по пять традиционных танцев. Участники танцевали разные виды вальсов и польки, русскую кадриль и контраданс.

Тогда же начали выбирать короля и королеву бала. Жюри и почётные гости обращали внимание на манеры, пластику и уверенность на паркете.

В этом году организаторы снова ориентируются на формат открытого студенческого бала. Участие подтвердили несколько вузов Владивостока. К вечеру подключаются и старшеклассники школ. Музыкальную часть роскошного вечера возьмёт на себя духовой оркестр Росгвардии. Гостей у входа уже по традиции встретит церемониальный отряд барабанщиц Дальрыбвтуза. Их яркое шоу задаст тон всей вечеринке.

Студенты и курсанты готовились к нынешнему балу несколько месяцев под руководством хореографа Юлии Заболотской из Молодёжного центра вуза. На репетициях молодые люди разучивали вальсы, мазурки, польки и полонезы.

По информации пресс-службы, бал поддерживают партнёры университета, ЗАО «Пиленга» и группа компаний «Славда».