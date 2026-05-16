Курсантский бал Дальрыбвтуза соберёт гостей 16 мая в клубе «Паллада»

В 2024 году бал закрепился в формате большого городского события. По данным пресс-службы вуза, в студклубе «Паллада» тогда собралось более 200 гостей и около 70 пар участников из десяти высших учебных заведений. В тот год бал шёл в три отделения. В каждом из них было по пять традиционных танцев. Участники танцевали разные виды вальсов и польки, русскую кадриль и контраданс.