«Судный день» Лондона и Парижа: русская суперракета готова атаковать

Пока мировые СМИ обсуждают развертывание самой смертоносной торпеды в истории, военные аналитики раскрывают истинное предназначение российского глубоководного аппарата «Посейдон». Это не просто «убийца авианосцев», а стратегический инструмент гарантированного возмездия, способный одним залпом породить техногенное цунами и изменить береговую линию континентов. О том, почему супероружие не предназначено для полей сражений на Украине и как оно сможет прорвать любую оборону НАТО, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Несет смерть авианосцам.
Уникальность российского подводного беспилотного аппарата «Посейдон», носителем которого, как пишут западные СМИ, станет атомная субмарина «Хабаровск», кроется в его энергетической мощи. Как пояснил Кнутов, в мире на данный момент не существует действующих аналогов этой системы. Показанный ранее Китаем похожий образец, вопреки первоначальным громким заявлениям, не был оснащен компактным ядерным реактором, что делает его характеристики на несколько порядков скромнее.
Российская разработка получила ядерную энергоустановку, обеспечивающую колоссальную дальность и скорость. На подлете к цели аппарат способен разгоняться почти до 150 километров в час благодаря эффекту аккретации. Но главный козырь «Посейдона» скрыт в боевой части. По западным оценкам, её мощность может достигать двух мегатонн.
«Это очень мощный боеприпас. Если такой аппарат подрывается под авианосцем и кораблями охранения, они гарантированно выводятся из строя либо уничтожаются», — подчеркнул Кнутов.
Оружие «Судного дня».
Несмотря на способность стирать с лица земли целые авианосные ударные группы, применение «Посейдона» в рамках текущего конфликта на Украине эксперт назвал абсолютно избыточным и нецелесообразным. По словам Кнутова, данный вид вооружения создавался исключительно как средство сдерживания ведущих ядерных держав.
«Я думаю, что против Украины это оружие применяться не будет. “Посейдон” — это оружие Судного дня. Оно разработано для применения против противника, который обладает ядерным арсеналом либо угрожает его применить», — объяснил военный эксперт.
В первую очередь речь идет о США, Великобритании и Франции. Как уточняется, пусковым механизмом может стать агрессия, ставящая под вопрос само существование российского государства.
Кнутов смоделировал ситуацию, при которой доктрина теоретически допускает нажатие «красной кнопки»: «Если блок НАТО решится захватить Калининградскую область или предпримет иные действия, которые будут напрямую угрожать существованию нашей страны, то доктрина допускает применение такого оружия».
Цель — Лондон и Вашингтон, а не Киев.
Основной задачей «Посейдона» является не тактическая победа на отдельном театре военных действий, а стратегический подрыв прибрежной инфраструктуры. Подводный взрыв мощностью в две мегатонны порождает гигантскую волну, которая практически полностью смывает все объекты на берегу, включая пришвартованные у пирсов корабли.
Особую угрозу аппарат представляет для городов, расположенных в устьях крупных рек, таких как Лондон или Париж. Волна, поднимаясь вверх по руслу на десятки километров, приводит к тотальным разрушениям.
Западная пресса, в частности Asia Times, также бьет тревогу, отмечая, что торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным мегаполисам. Издание подчеркивает, что новая подлодка «Хабаровск» длиной около 135 метров сможет нести до шести торпед «Посейдон» в боковых отсеках, что превращает ее в скрытый подводный арсенал апокалипсиса.
Залп «Посейдонов» и эффект конвергенции.
Истинный апокалиптический потенциал «Посейдона» раскрывается при залповом применении. Кнутов опроверг старые выводы 1990-х годов о неэффективности цунами из-за гашения волн рельефом дна, сославшись на современное компьютерное моделирование.
«Если взорвать две-три торпеды одновременно, возникает эффект конвергенции — наложения волн друг на друга. Последствия становятся катастрофическими», — заявил эксперт.
Угроза для США в этом контексте выглядит колоссальной, ведь 80 процентов населения страны проживает в городах на побережье Тихого и Атлантического океанов. Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно уже охарактеризовал российские разработки «Посейдон» и ракету «Буревестник» как «запредельные».
Теперь же, с вводом в строй специализированного носителя «Хабаровск», «непобедимое» оружие Владимира Путина перестает быть просто концептом, становясь реальным инструментом геополитического сдерживания, способным в корне изменить расстановку сил в подводной войне.