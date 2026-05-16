«Судный день» Лондона и Парижа: русская суперракета готова атаковать

Пока мировые СМИ обсуждают развертывание самой смертоносной торпеды в истории, военные аналитики раскрывают истинное предназначение российского глубоководного аппарата «Посейдон». Это не просто «убийца авианосцев», а стратегический инструмент гарантированного возмездия, способный одним залпом породить техногенное цунами и изменить береговую линию континентов. О том, почему супероружие не предназначено для полей сражений на Украине и как оно сможет прорвать любую оборону НАТО, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.