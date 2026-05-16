Москвовед рассказала о легендах Дома на набережной

«Самая известная легенда — про 13-й подъезд, который без квартир… Это связано с тем, что в период строительства дома была изменена планировка квартир, и часть квартир уже была сразу объединена. Получилось так, что на некоторых этажах там, действительно, в одном из подъездов нет квартир», — сказала Калиш.
«Предполагалось, что будут более маленькие квартиры в меньшем количестве комнат, а в результате сделали более большие, и он (подъезд — ред.) как бы оказался лишним», — отметила она.
Москвовед отметила, что в связи с этим появились всевозможные легенды — например, о том, что это было сделано для размещения «прослушки» и спецпомещений для сотрудников НКВД. Также множество легенд Дома на набережной связано с репрессиями. Эти легенды существуют в нескольких вариациях — например, о сопротивлении при аресте.
«Называют разные фамилии. Например, когда приходили арестовывать, человек забаррикадировался и начал отстреливаться. Он позвонил Иосифу Сталину, и тот отменил арест. Еще одна легенда — о брошенных детях. Насколько это было правдой, очень трудно сказать — это пограничье между “быличками” и легендами. “Былички” все-таки обычно были, они имеют под собой какие-то факты, то есть это могло быть», — подчеркнула она.
Калиш рассказала, что, когда арестовывали родителей, в квартирах оставались дети. Они плакали, иногда голодали, по несколько дней были заперты там, вплоть до того, что могли умирать от голода.
«Есть легенды, они уже ближе к “быличкам”: действительно, дети, в основном более старшего возраста, могли оставаться одни. Их забирали детприемники (НКВД — ред.) или разрешали прийти родне на несколько дней», — подчеркнула москвовед.
Также она отметила, что существуют легенды и о приведениях — якобы неупокоенные души ходят по зданию и пугают современных жителей дома.
Дом на набережной — один из самых известных жилых комплексов советской эпохи, он расположен на улице Серафимовича. Здание было построено по проекту архитектора Бориса Иофана в 1927—1931 годах. Комплекс был возведен для высших чиновников, военных, ученых и деятелей культуры. Многие жильцы Дома на набережной были арестованы, сосланы или расстреляны во время сталинских репрессий 1930-х годов.
Писатель Юрий Трифонов также был жильцом этого дома, и в своей книге «Дом на набережной» он описал происходящее в комплексе, передав атмосферу страха и безысходности. По данным историков, из 505 квартир пострадали жители более чем 250.