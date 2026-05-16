Участники от России могут вернуться на "Евровидение": директор конкурса дал пояснение об отстранении

В 2026 году страной-площадкой для проведения песенного конкурса «Евровидение» стала Австрия. В Вене за этот период произошло немало скандалов на фоне участия Израиля. Россия при этом не первый год подряд отстранена. Директор «Евровидения» Мартин Грин допустил, что участники от РФ смогут вернуться на конкурс. Он дал пояснение в эфире LBC.
Как уточнил Мартин Грин, Россия в последующие разы может стать участником «Евровидения». РФ отстранена не из-за каких-либо других участников или зрителей. Директор конкурса подчеркнул, что решение связано с вопросами к телерадиокомпании ВГТРК.
Мартин Грин отметил, что возвращение России зависит от выполнения ряда требований. Директор конкурса сравнил ситуацию с нынешним обсуждением возможного исключения Израиля.
Автор материала пояснил слова Мартина Грина. Он добавил, что заявление директора конкурса «подрывает общественное мнение о том, что исключение России из “Евровидения” означало принципиальную позицию» по вопросу украинского конфликта. Однако отстранение никак с этим не связано.
В этом году Испания, Нидерланды и еще несколько стран отказались от участия в «Евровидении». Они протестовали против допуска Израиля. Всего в Австрию на конкурс приехали представители 35 государств. Такого числа стран не было с 2003 года. К бойкоту присоединились Ирландия, Исландия и Словения. Помимо отказов от участия в «Евровидении», в Вене за период конкурса произошли и другие неприятные инциденты. На улицах города регулярно замечали антиизраильские демонстрации. Власти Австрии были подготовлены к такому повороту. Вокруг арены, где проводится конкурс, регулярно дежурят наряды полиции, специалисты по борьбе с экстремизмом, кинологи и операторы дронов.
Между тем в Испании жестко высказались о «Евровидении». Министр культуры страны Эрнест Уртасун обвинил организаторов конкурса в двойных стандартах из-за решения допустить Израиль к участию. Он напомнил о страшных событиях в Газе. Власти Испании охарактеризовали произошедшее как геноцид. Министр подчеркнул, что в отношении еврейского государства Международный уголовный суд ведет расследование по тяжким преступлениям в Газе.