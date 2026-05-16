Участники от России могут вернуться на "Евровидение": директор конкурса дал пояснение об отстранении

В этом году Испания, Нидерланды и еще несколько стран отказались от участия в «Евровидении». Они протестовали против допуска Израиля. Всего в Австрию на конкурс приехали представители 35 государств. Такого числа стран не было с 2003 года. К бойкоту присоединились Ирландия, Исландия и Словения. Помимо отказов от участия в «Евровидении», в Вене за период конкурса произошли и другие неприятные инциденты. На улицах города регулярно замечали антиизраильские демонстрации. Власти Австрии были подготовлены к такому повороту. Вокруг арены, где проводится конкурс, регулярно дежурят наряды полиции, специалисты по борьбе с экстремизмом, кинологи и операторы дронов.