Главные герои: актеры «Универа» и «Следа» погибли на СВО друг за другом

Кинематограф знает их по ярким эпизодам в сериалах «СашаТаня», «Счастливы вместе» и «Универ. 10 лет спустя». Однако за кадром легких комедий скрываются трагические судьбы. Два талантливых актера — Николай Ткаченко и Павел Чернявский — сменили съемочную площадку на окопы, подписав контракты с Министерством обороны. Оба погибли, защищая Родину в зоне специальной военной операции. Пока поклонники скорбят о Павле, тело Николая до сих пор не могут эвакуировать с поля боя. Его мать, Инна Ткаченко, в разговоре пролила свет на жизнь сына и его возможну связь с погибшим коллегой.