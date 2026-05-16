Главные герои: актеры «Универа» и «Следа» погибли на СВО друг за другом

Кинематограф знает их по ярким эпизодам в сериалах «СашаТаня», «Счастливы вместе» и «Универ. 10 лет спустя». Однако за кадром легких комедий скрываются трагические судьбы. Два талантливых актера — Николай Ткаченко и Павел Чернявский — сменили съемочную площадку на окопы, подписав контракты с Министерством обороны. Оба погибли, защищая Родину в зоне специальной военной операции. Пока поклонники скорбят о Павле, тело Николая до сих пор не могут эвакуировать с поля боя. Его мать, Инна Ткаченко, в разговоре пролила свет на жизнь сына и его возможну связь с погибшим коллегой.
«Ночные волки» против забвения: как память героя увековечили под Севастополем.
Не дожидаясь печальных новостей с красноармейского направления, друзья и соратники Николая Ткаченко решили отдать ему дань уважения. В конце марта 2026 года мотоклуб «Ночные волки» создал под Севастополем, у горы Гасфорта, Аллею Героев. Среди памятных камней, посвященных павшим бойцам, теперь есть место и для звезды ТНТ.
Как рассказала Инна Ткаченко, это не было случайным жестом. Актер давно разделял дух свободы и патриотизма, присущий байкерам.
«Николай давно дружил с “Ночными волками” и сам неплохо водил мотоцикл. Он ездил с ними в Волгоград и другие города, участвовал в мотопробегах ко Дню Победы», — поделилась мать.
Эта страсть пригодилась и на передовой: командование поручало артисту рискованные вылазки на мотоцикле по пересеченной местности. Теперь в честь Николая там шумит листвой крымский каменный дуб — живой памятник человеку, который играл комедийные роли, но прожил жизнь как герой.
«Ждем и надеемся»: почему тело артиста до сих пор в «серой зоне».
Памятник есть, но точка в этой трагической истории еще не поставлена. Николай Ткаченко подписал контракт в июне 2025 года, а погиб спустя полгода, в декабре. Смерть настигла его на красноармейском направлении при возвращении с боевого задания. С тех пор прошло почти пять месяцев, но эвакуировать тело так и не удалось.
«Эвакуации пока не было. Ждём. Как раз вчера списывалась с представителем части. Новостей пока нет. Но как только появятся, обещали сразу сообщить», — сказала Инна Ткаченко.
Для семьи это — незаживающая рана и непрекращающаяся надежда на то, что сын наконец вернется домой, чтобы обрести покой на родной земле.
Николай родился 1 сентября 1989 года в Пушкине, окончил Щукинское училище и запомнился зрителям по работам в «Тесте на беременность», «Афродеревне» и спектаклю «Три сестры».
Смертельный контракт: неожиданный поворот в судьбах актеров.
Пока семья Ткаченко ждет новостей, в СМИ появилась информация о гибели еще одного актера. 3 марта 2026 года жизнь коллеги по цеху, 39-летнего Павла Чернявского, оборвалась спустя три месяца после подписания контракта.
Зрители знали его по сериалам «Счастливы вместе», «След» и «Балабол». И хотя один погиб зимой, а другой — весной, выяснилась неожиданная деталь: артисты могли быть знакомы.
Инна Ткаченко подтвердила эту догадку. «Вижу, ВКонтакте они друзья, значит, были знакомы. Но не знаю, насколько близко», — отметила она.
Чернявский, родившийся в Омске, оставил яркий след — более 39 ролей в кино.
Сослуживцы и зрители вспоминают его как настоящего мужчину, который и в мирной жизни не боялся заступиться за слабых. Пока прощание с Павлом уже прошло на его родине, поклонники и близкие Николая продолжают молиться и ждать, когда последний акт этой драмы, наконец, завершится возвращением героя домой.