В Японии после приёма препарата от васкулита умерли 20 человек

В Японии после приёма препарата от васкулита, который был назначен 8,5 тысячи пациентов, скончались 20 человек.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 20 человек в Японии скончались после приёма американского препарата для лечения васкулита, сообщили в японской фармацевтической компании Kissei Pharmaceutical, которая реализовывала это лекарство на внутреннем рынке.

При этом в организации отметили, что связь между использованием указанного медицинского средства и летальными исходами выявлена не во всех случаях. В компании обратили внимание, что у пациентов может развиваться тяжёлое поражение печени, из-за чего следует воздержаться от его назначения.

Фирма также проводит консультации с министерством здравоохранения Японии. По данным Kissei Pharmaceutical, с 2022 года в стране препарат был выписан примерно 8,5 тысячи пациентов.

Напомним, в конце апреля 2026 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США объявило о намерении отозвать регистрацию указанного препарата внутри Соединённых Штатов.

Также сообщалось, что жительница Британии умерла от побочного эффекта популярного среди миллионов женщин орального контрацептива. По информации газеты Daily Mail, лекарство способствовало образованию тромба.

